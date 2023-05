Hintergrund der Diskussion ist eine Revision des Ausländer- und Integrationsgesetzes. Das Bundesparlament hatte in der Wintersession 2021 Neuerungen in zwei Hauptpunkten beschlossen. Zum einen sollte für vorläufig Aufgenommene ein Umzug in einen anderen Kanton leichter möglich werden, wenn jemand dort eine Stelle findet. Zum anderen sollten dieser Personengruppe Auslandsreisen im Grundsatz verboten werden.