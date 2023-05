Die Schweiz fragte im April in 753 Fällen bei einem anderen Dublin-Staat um Übernahme an und 127 Personen wurden in den zuständigen Dublin-Staat überführt. Gleichzeitig wurde die Schweiz von anderen Dublin-Staaten um Übernahme von 264 Personen ersucht und 26 Personen kamen so in die Schweiz. Erstinstanzlich hängig waren 11'780 Gesuche, 192 weniger als im März.