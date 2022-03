Der profunde China-Kenner Peter Achten ist tot. Der gebürtige Basler starb am Samstag im Alter von 82 Jahren. Achten lebte viele Jahre in Peking und nach seiner Pensionierung in Estavayer-le-Lac FR, er hatte aber auch eine Wohnung in Zürich.

Achten war viele Jahre Fernost-Korrespondent von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Nach seiner Pensionierung schrieb er auch Kolumnen für cash.ch.

