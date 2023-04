In Frankreich haben die Gewerkschaften für den 1. Mai zu den nächsten grossen Protesten gegen die Rentenreform aufgerufen, die die Mitte-Regierung von Macron am liebsten schon als abgehakt betrachten würde. 500 000 bis 650 000 Teilnehmer werden von den Behörden zu den landesweit rund 300 Kundgebungen erwartet, von denen einige als "Casserolades" angekündigt sind, berichtete der Sender BFMTV. "Der Topf ist zu einem Symbol geworden", meinte die Organisation Attac, die in sozialen Medien schon zu einer #CasserolesChallenge aufgerufen hat. So schnell wird Macron die Topfschlagproteste also wohl nicht loswerden.