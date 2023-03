In der Schweiz wurden 2021 gemäss Zahlen des des europäischen Statistikamts Eurostat 6,3 Millionen Übernachtungen in Ferienunterkünften über Online-Buchungsplattformen gebucht. Das wären 84 Prozent aller Logiernächte in Ferienunterkünften, die das Bundesamt für Statistik BFS in diesem Jahr gezählt hat.