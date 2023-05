Konkret verlangt Travailsuisse Massnahmen in zehn Handlungsfeldern. Ansetzen will sie unter anderem bei der Dienstplanung: Heute müssten Arbeitspläne in der Regel mit einem Vorlauf von nur zwei Wochen bekannt gegeben werden. Dies sei nicht mehr zeitgemäss, da in mehr Familien beide Elternteile einer Erwerbsarbeit nachgingen. Arbeit auf Abruf möchte die Organisation explizit verboten sehen.