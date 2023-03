Die Aussenminister der regionalen Rivalen Saudi-Arabien und Iran wollen nach Angaben aus Riad bereits in den kommenden Wochen zusammenkommen. Ein Treffen solle noch vor Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 20. April stattfinden, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Montag. Darauf hätten sich Saudi-Arabiens Aussenminister Faisal bin Farhan und sein iranischer Amtskollege Hussein Amirabdollahian in einem Telefonat geeinigt, hiess es. Ein konkreter Termin oder Ort für ein mögliches Treffen wurde nicht genannt.

27.03.2023 11:55