Ein Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat für neue Spannungen zwischen dem Westen und China gesorgt. Die Begegnung in Kalifornien war die erste Begegnung dieser Art auf amerikanischem Boden. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bekräftigte bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Peking den Machtanspruch auf die Insel: "Zu erwarten, dass China in der Taiwanfrage kompromissbereit ist, ist nur Wunschdenken. Wer das tut, wird sich nur selbst ins Knie schiessen."

07.04.2023 09:02