Trucker-Proteste: Kanadische Provinz Ontario ruft Notstand aus

Wegen der seit über zwei Wochen anhaltenden Trucker-Proteste in Kanada hat die Provinz Ontario den Notstand ausgerufen. Ontarios Ministerpräsident Doug Ford kündigte am Freitag Massnahmen zur Beendigung der Blockaden unter anderem in der kanadischen Hauptstadt Ottawa und an einer wichtigen Grenzbrücke nach Detroit an. Dazu gehörten Geldstrafen von umgerechnet bis zu 70 000 Euro und ein Jahr Gefängnis gegen die Demonstranten. Ausserdem könnten den Lastwagenfahrern die Lizenzen entzogen werden. Einsatzkräfte würden zum Schutz wichtiger Strassen, Flughäfen, Häfen und anderer Infrastruktureinrichtungen abgestellt.