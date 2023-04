Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag im Gericht in New York zur Verlesung der Anklage gegen ihn eingetroffen. Der Republikaner lief begleitet von Sicherheitsleuten in das Gerichtsgebäude in Manhattan. Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss. Die Ankunft am Gericht wurde begleitet von grossen Sicherheitsvorkehrungen und Demonstrationen seiner Unterstützer wie auch Gegner.

04.04.2023 19:48