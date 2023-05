Rund 90 Prozent der Renten aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) flossen an Pensionierte. 35 Prozent aller AHV-Renten gingen an Personen im Ausland, zumeist in den Nachbarländern oder in Spanien und Portugal. 66 Prozent der Altersrenten entrichtete die AHV an Schweizer Staatsangehörige.