Die insgesamt gezahlten Entschädigungen beliefen sich auf über 3,8 Millionen Franken. Für die Entschädigung aller Fahrer war ein Betrag von 4,6 Millionen Franken vorgesehen. Nicht alle haben das vereinfachte Verfahren für individuelle Entschädigungen in Anspruch genommen. Diejenigen, die am meisten gefahren waren, meldeten sich am häufigsten.