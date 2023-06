Die UBS will gemäss einem Medienbericht die Publikation ihrer Quartalszahlen verschieben. Führungskräfte der Bank erwägten, die eigentlich am 25. Juli geplante Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf Ende August zu verschieben, schrieb die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

04.06.2023 11:47