Mit der CS-Übernahme übernehme die UBS auch ein Portfolio an Aktiven, das nicht zum Kerngeschäft der UBS passe und sich nicht in das Geschäfts- und Risikoprofil der Bank einfügen lasse, begründet das EFD die Vereinbarung in ihrer Mitteilung. Der Bund habe sich am 19. März darum bereit erklärt, einen Teil allfälliger Verluste aus der Verwertung dieser Aktiven mitzutragen.