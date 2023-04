Überall dort, "wo heute nur ein ruhiger, sonniger Frühlingstag war", müssten die von den Frontkämpfern erbrachten Opfer gewürdigt werden. "Jeder Tag dieser Ruhe in den rückwärtigen Gebieten wird von unseren Soldaten in erbitterten Kämpfen an der Front gewonnen, in täglichen Kämpfen", sagte Selenskyj. Sein Appell an die Bevölkerung: "Helfen Sie unseren Soldaten immer, wenn sie es brauchen, unterstützen Sie den Staat und die Verteidigung, so gut Sie können."