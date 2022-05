04:00

In der Europäischen Union ist ein neuer Anlauf für ein sechstes Sanktionspakt gegen Russland am Widerstand Ungarns gescheitert. "Unglücklicherweise war es heute nicht möglich zu einer Einigung zu kommen", sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der EU-Aussenminister. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass in den kommenden Tagen eine Verständigung gelingen werde. Kern der anvisierten Massnahmen ist ein Embargo gegen Öl-Importe aus Russland.

Einige Diplomaten gehen davon aus, dass beim EU-Gipfel Ende Mai eine Entscheidung fallen wird. Bis dahin sollen die EU-Botschafter einen Kompromiss aushandeln. Dieser könnte darin bestehen, dass Ungarn, der Slowakei und Tschechien eine längere Übergangsperiode bis zur vollen Umsetzung der Sanktionen eingeräumt werden. Ungarn fordert Millionen-Beträge der EU, um die Folgen eines Öl-Embargos zu kompensieren. Die Sanktionen müssen von allen 27 EU-Mitgliedern einstimmig beschlossen werden.

Die EU-Aussenminister hätten sich aber darauf verständigt, der Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffenkäufe zu überlassen, sagte Borrell. Damit erhöht sich die Summe der EU-Mittel für Waffenkäufe auf zwei Milliarden Euro.

23:55

Aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol sind nach ukrainischen Angaben 264 Soldaten evakuiert worden. Davon würden 53 nun im Krankenhaus behandelt und 211 an einen weiteren Ort gebracht, sagt Vize-Verteidigungsministerin Anna Maljar in einem im Internet veröffentlichten Video. Es werde einen Austausch geben, damit sie nach Hause zurückkehren könnten.

Der ukrainische Generalstab gibt bekannt, dass man die anderen Verteidiger auf dem Gelände des Asowstal-Stahlwerks ebenfalls retten wolle. Diese hätten ihren Kampf-Auftrag erfolgreich abgeschlossen und nun den Befehl erhalten, Leben zu retten.

20:15

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz warnt vor einer Eskalation des Krieges in der Ukraine. "Wir müssen uns Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt", sagt er im Sender RTL. Ziel müsse es sein, dass Russland den Krieg in der Ukraine nicht gewinnt. Zugleich warnt Scholz aber, dass man darüber nicht hinausgehen solle. "Das wäre angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Nuklearmacht handelt, eine ganz falsche Zielsetzung", fügt der Kanzler hinzu.

19:10

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, die Türkei werde die geplanten Nato-Beitritte von Schweden und Finnland nicht billigen. Delegationen aus beiden Ländern sollten sich nicht die Mühe machen, in die Türkei zu reisen, um die türkische Regierung von ihren Beitrittsgesuchen zu überzeugen.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)