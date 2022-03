07:00

Die EU will die Ukraine nach dem russischen Angriff stärker unterstützen, bremst allerdings bei dem von Kiew gewünschten schnellen Beitrittsprozess. Nach fünfstündiger Debatte einigten sich die 27 Staats- und Regierungschefs in der Nacht zu Freitag in Versailles auf eine Erklärung, in der das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine über ihren politischen Kurs betont wird.

+++

Ukraine-Krieg - «Wenn der Krieg nicht bald aufhört, dann hat die Welt ein Nahrungsproblem» https://t.co/YpEWhQHn26 pic.twitter.com/lKdQ0auuPf — cash (@cashch) March 11, 2022

+++

06:30

Das russische Militär versucht nach Einschätzung des Pentagons, ukrainische Städte zu umzingeln. "Charkiw und Tschernihiw, Mariupol - wir sehen diese Bemühungen, einzukreisen und zu umzingeln", sagte ein ranghoher US-Verteidigungsbeamter. Man beobachte dies auch rund um die Hauptstadt Kiew. Die russischen Soldaten kämen von mehreren Seiten, so der Beamte. "Was wir also sehen, sind diese verschiedenen Vorstosslinien in Richtung Kiew." Kiew sei aber viel grösser als die anderen Städte und werde stark verteidigt.

+++

06:15

Die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten verlangt von der Regierung in Washington, die "extremistischen Aktivitäten" des Facebook-Mutterkonzern Meta zu stoppen. "Metas aggressive und kriminelle Politik, die zur Aufstachelung von Hass und Feindseligkeit gegenüber Russen führt, ist empörend", sagt die russische Botschaft in einer Erklärung. Das Vorgehen des Unternehmens sei ein weiterer Beweis für den "Informationskrieg", der ohne Regeln gegen Russland geführt werde. Meta hatte ein Verbot von Gewaltaufrufen gegen das russische Militär und die russische Führung für Facebook- und Instagram-Nutzer in einigen Ländern vorübergehend aufgehoben.

+++

04:45

US-Präsident Joe Biden will offenbar die normalen Handelsbeziehungen mit Russland kappen und höhere Zölle auf russische Importe fordern. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person.

+++

A day after a Russian strike on a maternity hospital in Mariupol sparked widespread condemnation, Vice President Kamala Harris called for an international war crimes investigation into the Russian invasion of Ukraine https://t.co/gjutdYl5qf pic.twitter.com/GsVdL0SncH — Reuters (@Reuters) March 11, 2022

+++

04:30

China hat zu "äusserster Zurückhaltung" in Russlands Krieg in der Ukraine aufgerufen, um eine grössere humanitäre Katastrophe zu verhindern. Zum Abschluss der diesjährigen Tagung des Volkskongresses am Freitag in Peking vermied es Chinas Regierungschef Li Keqiang aber auf einer Pressekonferenz unverändert weiter, Russland für die Invasion zu kritisieren. Auch sprach sich der Premier gegen die internationalen Sanktionen gegen Russland aus. "Die betreffenden Sanktionen schaden der wirtschaftlichen Erholung der Welt", sagte Li Keqiang. "Niemand hat Interesse daran."

+++

03:30

Nach dem US-Repräsentantenhaus stimmt nun auch der US-Senat für den 1,5 Billionen Dollar schweren Bundeshaushalt, der 13,6 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine vorsieht.

+++

Worst case scenario: Sie starten einen Podcast zusammen pic.twitter.com/3K5jVv82Ff — Öffentlich-Rechtliche Memes (@oermemes) March 10, 2022

+++

02:00

Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram wollen ihren Nutzern in einigen Ländern vorübergehend erlauben, Beiträge zu veröffentlichen, die den Tod von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko fordern. Auch hasserfüllte Beiträge gegen russische Soldaten würden nicht gesperrt, solange sie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stünden.

Dies geht aus internen Emails des Mutterkonzerns Meta hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Die vorübergehenden Änderungen sollen demnach für Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, die Slowakei und die Ukraine gelten.

+++

01:30

Wie die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, sollen dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte zufolge russische Truppen "gestoppt und demoralisiert" worden seien. Ausserdem hätten die Russen schwere Verluste erlitten. Das russische Militär habe sich nach den schweren Verlusten neu formiert und die Bestände an Raketen, Munition und Treibstoff wieder aufgefüllt, heisst es weiter. Reuters konnte die Meldung bisher nicht unabhängig bestätigen.

+++

01:15

Satellitenbildern des in den USA ansässigen Unternehmens Maxar Technologies zufolge, soll ein grosser russischer Militärkonvoi, der zuletzt nordwestlich von Kiew in der Nähe des Antonow-Flughafens gesehen wurde, weitgehend aufgelöst und verlagert worden sein. Laut dem Unternehmen zeigen die Bilder gepanzerte Einheiten, die in und durch die umliegenden Städte in der Nähe des Flughafens manövrieren. Teile des Konvois sollen weiter nördlich in der Nähe von Lubjanka neu positioniert worden sein.

+++

00:30

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt in einer Fernsehansprache, es sei der "blanke Terror von erfahrenen Terroristen", dass Zivilisten die eingekesselte ukrainische Stadt Mariupol nicht verlassen durften. Bemühungen, Lebensmittel, Wasser und Medikamente in die Stadt zu bringen, seien gescheitert, da russische Panzer einen humanitären Korridor angegriffen hätten, so Selenskyj. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, es werde am Freitag einen Waffenstillstand ausrufen und humanitäre Korridore von Mariupol sowie von Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw öffnen.

Menschen in der strategisch wichtigen Stadt Mariupol sind bereits seit zehn Tagen eingeschlossen. Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen Lage der rund 300'000 Zivilisten, die dort ohne Wasser oder Strom ausharren. Bereits in den vergangenen Tagen waren lokale Waffenruhen für Evakuierungen aus Mariupol gescheitert. Moskau und Kiew wiesen sich dafür gegenseitig die Schuld zu.

CNN: Russian munitions are steadily wiping out #Mariupol. It's already unlivable—no food, water or power. 70 bodies were buried in mass graves. There are likely many more. Satellite images reveal extraordinary devastation in commercial & shopping areas, residential neighborhoods. pic.twitter.com/553wQuexNF — Paula Chertok (@PaulaChertok) March 10, 2022

+++

00:15

Disney stoppt nun vorübergehend sämtliche Geschäftstätigkeiten in Russland. Das teilt der US-Unterhaltungsriese mit. Vor einigen Tagen hatte Disney zunächst angekündigt, seine Filme vorerst nicht mehr in Russland veröffentlichen zu wollen.

+++

00:10

US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit einer noch stärkeren Preisbeschleunigung. Man werde wahrscheinlich ein weiteres Jahr erleben, in dem die Inflationszahlen unangenehm hoch blieben, sagt Yellen in einem CNCB-Interview. Sie erwarte keine Rezession in den USA. Yellen gehe eher von einer weichen Landung der Konjunktur aus, da die US-Notenbank Fed die Zinsen anheben dürfte.

+++

00:00

Russland fordert Listen mit den Namen der Menschen und der Fahrzeuge, bevor diese Fluchtkorridore passieren wollen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Regierungsvertreter. Am Freitag sollen demnach Fluchtwege aus Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol geöffnet werden.

+++

23:50

Nach der US-Investmentbank Goldman Sachs zieht sich auch der amerikanische Bankenprimus JP Morgan aus Russland zurück. JPMorgan werde sein Geschäft im Einklang mit den regulatorischen Bedingungen abwickeln, gibt die Wall-Street-Bank bekannt. Man habe auch keine neuen Geschäfte in Russland mehr angestrebt.

+++

23:45

Die Europäische Union sollte ab 2027 kein russisches Gas oder Öl mehr importierem, erklärt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie kündigte per Tweet an, Mitte Mai einen entsprechenden Plan vorzuschlagen.

+++

(cash/Reuters/AWP)