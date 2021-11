"Grüne" Aktien? Anleger hatten in der Vergangenheit nicht nur Freude an solchen Investments. Die Titel dümpelten jahrelang vor sich hin, wie sich an der Performance des Exchange Traded Fund "iShares Global Clean Energy ETF" herauslesen lässt (siehe unten). Doch 2020 kam die Trendwende mit 138 Prozent Kursgewinn.

Nach vier Jahren Donald Trump hatten die erneuerbaren Energien mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden einen mächtigen Unterstützer erhalten. Dieser wîll viel Geld für saubere Energie ausgeben. Das langfristige Ziel ist es, die USA bis 2050 zu einem emissionsfreien Land zu machen.

Daher sind fünf US-Unternehmen im Fokus, die mittelbar oder unmittelbar von einem grüneren Amerika profitieren werden:

TPI Composites - der unbekannte Windenergiegigant

TPI Composites ist ein führender Hersteller von Windblättern aus Verbundwerkstoff. Das Unternehmen liefert diese weltweit an Windkraftanlagenhersteller. Im Jahr 2019 erzielte TPI Composites mit 9500 verkauften Windblättern für Onshore-Windanlagen einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar.

Trotz der wirtschaftlichen Umwälzungen durch Corona erwarten Analysten, dass das Unternehmen 2020 mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent auf 1,65 Milliarden Dollar abschliessen wird. Dies ist nicht erstaunlich: Die Onshore-Neuinstallationen sind letztes Jahr weltweit um elf Prozent gestiegen, über 70 Gigawatt an Windkapazität könnten laut der Internationale Energieagentur AIE im laufenden Jahr dazukommen.

Der Windblätter-Hersteller, der auch ein Standbein in der Herstellung von Fahrzeugstrukturen aus Verbundwerkstoffen hat, könnte einerseits vom Biden-Programm profitieren, das explizit auch auf Windenergie setzt. Andererseits gibt es immer mehr Windturbinenbauer, welche die Herstellung von Windblättern in externe Hände geben.

NextEra Energy - Grundversorger mit Potenzial

NextEra Energy bietet nachhaltige Energieerzeugung und Verteilungsdienstleistungen an. Das Unternehmen erzeugt Elektrizität durch Wind, Sonnenenergie und Erdgas. NextEra Energy bezeichnet sich selbst als der weltweit grösste Produzent für Wind- und Solarenergie.

Morningstar-Analyst Andrew Bischof ist voll des Lobes für das Unternehmen. Ihm gefällt die Kombination aus grossem Grundversorger in Florida und dem schnell wachsende Bereich für erneuerbare Energien. NextEra Energy biete "das Beste aus beiden Welten: eine sichere Dividende und ein Wachstumspotenzial bei den erneuerbaren Energien".

Ormat Technologies - Geothermie und Energiespeicherung

Ormat Technologies entwickelt und betreibt erneuerbare Energieprojekte. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Nevada bietet Lösungen für Geothermie, Energierückgewinnung, Energiemanagement und Energiespeicherung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis befindet sich zwar auf hohem Niveau, doch die langfristigen Wachstumsaussichten sind enorm. Insbesondere verfügt Ormat über eine fortgeschrittene Entwicklungspipeline und viel Liquidität, um im stark wachsenden Batteriespeichermarkt präsent zu sein.

Analysten sind bei Ormat in den letzten Monaten jedoch vorsichtiger geworden, wie Bloomberg ausweist. Das langfristige Ertragspotenzial liegt im Durchschnitt bei minus 22 Prozent.

GM - der kommende Big-Player bei den Elektroautos?

General Motors? Das Unternehmen aus Detroit ist vermutlich nicht das erste Unternehmen, das bei einer Diskussion über "grüne" Aktien aufpoppt. Doch der Autohersteller hat sein Geschäftsmodell komplett neu ausgerichtet.

GM, einer der weltweit grössten Autohersteller, investiert in den nächsten fünf Jahren 27 Milliarden Dollar in die Entwicklung von Elektroautos. 30 neue Elektroautos sollen im selben Zeitraum auf den Markt gebracht werden.

Enphase Energy - eine lukrative Nische im Solarmarkt

Solarzellen sind ein Massenprodukt, das Geschäft spielt sich inzwischen vor allem in China ab. Unter den Top fünf der weltweiten Hersteller sind gleich vier "Chinesen". Zu den lukrativen Nischen zählt die Elektronik im Umfeld der Solarzellen, etwa Wechselrichter zur Einspeisung des erzeugten Gleichstroms ins Netz. Hier ist das US-Unternehmen Enphase Energy beheimatet.

Mit seinen Speicherlösungen und Wechselrichtern konnte Enphase Energy in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum hinlegen. Und im vierten Quartal hat das Unternehmen beim Umsatz und dem Ergebnis die Erwartungen an den Märkten übertroffen. Der Umsatz stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 26 Prozent auf 264 Millionen Dollar an.

Dieser cash-Artikel erschien zuerst am 18. Februar 2021.