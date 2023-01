Der Wolf gehöre zur heimischen Tierwelt und die Schweiz sei zu seinem Schutz verpflichtet. Eine Koexistenz von Mensch und Wolf sei auf der Basis des revidierten Gesetzes möglich, sofern die im Parlament genannten sichernden Bedingungen eingehalten würden. So sollten wolfsfreie Zonen nicht zulässig sein, und die Entfernung ganzer Rudel dürfe nur in Ausnahmefällen möglich sein. Auch Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten werde es weiterhin nicht geben.