UN-Klimakonferenz: Trotz Corona ist Glasgow grösste COP aller Zeiten

Die Weltklimakonferenz in Glasgow dürfte trotz aller Hürden wegen der Corona-Krise das grösste derartige UN-Treffen aller Zeiten sein. Zu diesem Schluss kommen die auf Klimathemen spezialisierten Journalisten von Carbon Brief nach einer Auswertung der vorläufigen Anmeldungen. Offiziell registriert wurden demnach 39 509 Delegierte - fast doppelt so viele wie bei der letzten Klimakonferenz 2019 in Madrid. Zwar dürfte die tatsächliche Teilnehmerzahl am Ende niedriger liegen, weil manche Delegationen - etwa aus Afghanistan, Samoa und Vanuatu - doch nicht anreisten. Doch ist der Abstand zu bisher grössten COP (Conference of the Parties - Konferenz der Vertragsparteien), dem Treffen 2015 in Paris (30 372), so gross, dass der Rekord locker geknackt werden dürfte.