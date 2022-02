UN-Menschenrechtsrat tagt - Lawrow in Genf erwartet

Inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt in Genf am Montag der UN-Menschenrechtsrat zu seiner regulären Frühjahrssitzung zusammen. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat seine Teilnahme angekündigt. Er steht für Dienstag auf der Rednerliste. Die Ukraine hat eine Dringlichkeitsdebatte beantragt. Die Debatte kann frühestens in der zweiten Wochenhälfte erfolgen, nach den Reden der mehr als 140 angekündigten Regierungschefs und Minister. Etwa die Hälfte von ihnen wollte persönlich vor Ort sein.