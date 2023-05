(Zusammenfassung ergänzt um die beiden letzten Abschnitte mit Reaktionen) - Die Universitätsspitäler der Schweiz fordern von den Krankenversicherungen kostendeckende Tarife und warnen vor einem finanziellen Kollaps. Für 2023 rechnen sie mit noch höheren Verlusten als im Vorjahr, wie sie am Dienstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz in Bern mitteilten.

23.05.2023 19:08