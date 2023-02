Die Initianten fürchten die Abschaffung des Bargelds durch die Hintertüre. Sie störten sich an den aktuellen "politischen Tendenzen" hin zu einer Welt mit immer weniger Bargeld, wie sie bei der Lancierung im August 2021 erklärten. Dabei sei eine Einschränkung oder gar ein Verzicht auf Bargeld gleichbedeutend mit einer "gläsernen Welt, in der jeder Einzelne in seinem Tun permanent überwacht würde". In bar könne man auch bei einem Stromausfall oder einem Hackerangriff bezahlen.