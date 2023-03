US-Finanzaufseher haben Klage gegen Binance eingereicht - den Betreiber der weltgrössten Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether. Die Kryptobörse habe sich nicht an Regeln auf dem US-Finanzmarkt gehalten und bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassung betrieben, teilte die Aufsichtsbehörde CFTC am Montag mit. "Bei Binance wussten sie über Jahre, dass sie CFTC-Regeln verletzen", erklärte Behördenchef Rostin Behnam. Die Aufsicht will Bussgelder und ein Handelsverbot erwirken. Binance äusserte sich zunächst nicht.

27.03.2023 18:42