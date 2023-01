Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dem rigorosen Vorgehen Chinas gegen Regimekritiker in Hongkong, wächst auch die Sorge vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und den USA über Taiwan. Zuletzt hatte sich die Situation durch den Besuch von McCarthys Amtsvorgängerin, der Demokratin Nancy Pelosi, als hochrangigste Amerikanerin seit Jahrzehnten in Taiwan gefährlich hochgeschaukelt. Peking hatte daraufhin grossangelegte Militärmanöver gestartet und hält den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstrasse aufrecht. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. US-Präsident Joe Biden sagte im Falle eines chinesischen Angriffs militärische Unterstützung auch durch US-Truppen zu./htg/DP/zb