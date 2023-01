Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und seine Anwältin müssen wegen des Einreichens einer "frivolen" Klage unter anderem gegen die Demokratin Hillary Clinton eine Strafe von knapp einer Million US-Dollar zahlen. Das entschied Donald Middlebrooks, Bezirksrichter an einem Gericht im US-Bundesstaat Florida, am Donnerstag (Ortszeit). Trump und seine Anwälte hätten die Klage allein für politische Zwecke eingereicht und damit die Justiz missbraucht, schrieb der Richter in seinem Urteil. Die Ressourcen der Justiz würden für Menschen gebraucht, denen tatsächlich Unrecht widerfahren sei, befand Middlebrooks.

20.01.2023 14:48