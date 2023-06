Die USA und Japan sind zudem besorgt über den wachsenden Machtanspruch Chinas. Vor diesem Hintergrund wollen Tokio und Washington ihre Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen weiter vertiefen. So will sich Japan, das kürzlich eine massive Aufstockung seiner Militärausgaben beschlossen hatte, erstmals Offensivwaffen wie Marschflugkörper zulegen, die etwa potenzielle Ziele in China erreichen können. Japans Kurswechsel in seiner Sicherheitspolitik geschieht in einem Sicherheitsumfeld, das die Regierung als das "ernsteste und komplizierteste" seit dem Zweiten Weltkrieg beschreibt./ln/DP/stk