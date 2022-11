US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat beim Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) die Länder in der Region umworben und gegen China Position bezogen. Es gebe "keinen besseren Wirtschaftspartner" für den Indo-Pazifik als Washington, sagte Harris am Freitag in Thailands Hauptstadt Bangkok. Sie vertritt US-Präsident Joe Biden bei dem Treffen. In klarer Abgrenzung zu den umstrittenen Handelspraktiken Pekings sagte sie, die USA würden die internationalen Wirtschaftsregeln weiter beachten und auch stärken, um "Nationen vor wirtschaftlicher Nötigung zu schützen".

18.11.2022 12:21