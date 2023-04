Orban, ein Rechtspopulist, pflegt immer noch gute Beziehungen zum kriegführenden Russland. Erst am Dienstag war sein Aussenminister Peter Szijjarto in Moskau zu Besuch gewesen, um Energieverträge zu unterzeichnen. Es war die vierte Russland-Reise des ungarischen Ministers seit Kriegsbeginn. Am Mittwoch weilte der belarussische Aussenminister Sergej Alejnik auf Einladung Szijjartos in Budapest. Belarus gilt als in hohem Masse von Russlands abhängig.