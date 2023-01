Er ist ein enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Belarus ist militärisch, politisch und wirtschaftlich vom Kreml abhängig. Das Land hat zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sein Territorium für die russischen Einheiten zur Verfügung gestellt. Am Montag begannen Minsk und Moskau ein gemeinsames Manöver ihrer Luftstreitkräfte. Belarussische Soldaten kämpfen aber bislang nicht in dem Krieg. In der Ukraine gibt es jedoch Befürchtungen, dass Russland Belarus wie zu Beginn des Krieges vor gut einem Jahr erneut für Angriffe auf das Land nutzen könnte./htg/DP/men