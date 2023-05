Verteidigungsministerin Viola Amherd ist am Donnerstag und Freitag auf Arbeitsbesuch bei den Vereinten Nationen in New York. Sie leitet dort eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrats zu Frieden und Sicherheit in Europa. Zudem nimmt sie an Anlässen zum 75-jährigen Bestehen der ältesten Uno-Friedensmission teil.

25.05.2023 12:03