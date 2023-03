Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht Gespräche mit der EU-Kommission über das umstrittene Verbrenner-Aus auf einem guten Weg. Der FDP-Politiker sagte am Montag vor der Fortsetzung der Kabinettsklausur in Meseberg nördlich von Berlin mit Blick auf einen Besuch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag: "Wir waren uns einig, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen müssen, aber dass das Thema Technologieoffenheit eben auch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Ich sehe, dass wir auf einem guten Weg sind, weil wir gleiche Ziele verfolgen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Antwort darauf, wie wir das jetzt konkret umsetzen."

06.03.2023 09:56