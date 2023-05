Die Initiative "Wer mit Bargeld bezahlen will, muss mit Bargeld bezahlen können!" will den Artikel 99 der Bundesverfassung zur Geld- und Währungspolitik ergänzen. Beispielsweise soll der Bund sicherstellen müssen, dass in den öffentlichen Diensten des Verkehrs, im Detailhandel oder bei anderen Verkaufspunkten "an einer genügenden Anzahl von Kassen mit Münzen oder Banknoten bezahlt werden kann". Die Sammelfrist läuft bis im September 2024.