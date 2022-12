In Verhandlung ist zudem noch eine mögliche Reduktion von Zucker in süssen Getränken. Bereits geeinigt hatte man sich 2015 im Rahmen der "Erklärung von Mailand" auf weniger Zucker in Joghurts und Frühstückscerealien. 2019 einigten sich 14 Unternehmen in einer Fortsetzung bis 2024 den Zuckergehalt in Joghurts nochmals um 10 Prozent senken, jener von Cerealien um 15 Prozent. Das Ergebnis der Besprechungen über weitere Zuckereduktionen werde Anfang 2023 bekannt gegeben, hiess es beim BLV.