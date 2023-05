In der Türkei haben Verhandlungen über die Fortsetzung des Getreide-Abkommens zwischen Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei begonnen. Die Vize-Verteidigungsminister der Länder seien am Mittwoch zu zweitägigen Beratungen zusammengekommen, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Das Abkommen könnte am 18. Mai auslaufen, sollte Russland seine Drohung wahr machen auszusteigen.

10.05.2023 17:28