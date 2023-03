EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bricht am Montag zu Gesprächen in Kanada und in den USA auf. Dabei soll es unter anderem um die Zusammenarbeit zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine, Handelsfragen und die transatlantischen Beziehungen gehen, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington ist zum Ende der Reise am Freitag (10. März) geplant.

02.03.2023 20:32