Grundsätzlich, so der Vontobel-Chef, sollte der Bankensektor die Standortfaktoren nie so stark gewichten, dass sie die unternehmerische Strategie obsolet machten. "Wichtig ist, wofür wir stehen und was unsere Differenzierungsmerkmale als Unternehmen sind." Es sei zur Genüge bewiesen worden, dass es "genügend erfolgreiche Banken in der Schweiz gibt, die das überholte Bankgeheimnis überwunden haben und mit einer nach vorne gerichteten Strategie, mit ihrem Fachwissen im globalen Wettbewerb einen Unterschied machen".