Der Konjunkturoptimismus vom Jahresbeginn sei komplett verschwungen, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Seit Russlands Invasion in der Ukraine und einer sich immer schneller drehenden Sanktionsspirale mit einer fast völligen Isolation Russlands vom Westen hat das Risiko einer Rezession das vorherige Boom-Szenario in nur wenigen Wochen abgelöst."

Die grössten Belastungen drohten durch sekundäre Effekte, warnt Portfoliomanager Andrew Smith vom Vermögensverwalter Threadneedle. Die steigenden Energiepreise schmälerten die verfügbaren Einkommen der Verbraucher und trieben die Kosten der Unternehmen. Diese hätten zudem noch mit verschärften Nachschub-Problemen zu kämpfen.

Ein weiteres Konjunkturrisiko seien die zu erwartenden Zinserhöhungen, warnt Peter de Coensel, Chef des Vermögensverwalters Degroof Petercam. "Die Zentralbanken haben beschlossen, ihre Glaubwürdigkeit in der Inflationsbekämpfung buchstäblich 'um jeden Preis' zu wahren. Selbst um den Preis, dass die Rezessionsrisiken steigen und sich bewahrheiten." In den USA rechnen Anleger mehrheitlich damit, dass die Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung Anfang April um einen halben Prozent anheben wird, doppelt so stark wie Mitte März. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) schließt Ratsmitglied Frank Elderson eine Zinserhöhung im laufenden Jahr nicht aus.

Aktienanleger schauen immer stärker auf die Anleiherenditen

Vor diesem Hintergrund achten Aktienanleger immer stärker auf die Anleiherenditen, vor allem in den USA. Dort werfen zweijährige Bonds mit 2,15 Prozent derzeit fast genau so viel ab wie zehnjährige Titel, die bei 2,35 Prozent rentieren. Sollte die Rendite der kürzer laufenden Papiere diejenigen der länger laufenden übersteigen, sprechen Experten von einer "inversen Renditekurve". Sie gilt als Zeichen für eine nahende Rezession.

Da diese meist aber erst mit einigen Monaten Verzögerung eintrete, sei bis dahin eine "Katastrophenhausse" nicht auszuschliessen, sagt CMC-Experte Stanzl. Denn bis zur tatsächlichen Rezession könnten Konjunkturdaten, die über den niedrigen Erwartungen liegen, zu Kurssprüngen führen. In den vergangenen Tagen gab der Dax insgesamt ein halbes Prozent nach. Allerdings hatte er in der vorangegangenen Woche mit knapp sechs Prozent so stark zugelegt wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Investoren hatten sich wieder mit Aktien eingedeckt, weil die Börsen wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine zu Monatsbeginn abgerutscht waren.

Bislang erfreut sich die weltgrösste Volkswirtschaft USA guter Gesundheit. Analysten prognostizieren für März den Aufbau von weiteren 450'000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten liefern die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am Mittwoch.

Am Donnerstag stehen die US-Konsumausgaben auf dem Terminplan. Experten erwarten für Februar ein Plus von 0,6 Prozent, nach einem Zuwachs von 2,1 Prozent im Vormonat. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

(Reuters)