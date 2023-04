Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, in Kalifornien getroffen. Die beiden kamen am Mittwoch in der Ronald-Regan-Präsidentenbibliothek in der Stadt Simi Valley nordwestlich von Los Angeles zusammen. Das Treffen fand bei einem Zwischenstopp Tsais auf dem Rückweg von ihrer Mittelamerika-Reise statt. Bereits vorab hatte die chinesischen Regierung die geplante Zusammenkunft kritisiert und vor einem möglichen Treffen gewarnt.

05.04.2023 20:41