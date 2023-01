(erweiterte Fassung) - Beim Machtkampf um den mächtigsten Posten im US-Parlament hat der Republikaner Kevin McCarthy seine Serie an Niederlagen fortgesetzt. Das Repräsentantenhaus machte am Mittwoch weiter mit der Wahl für den Vorsitz der Kongresskammer, McCarthy konnte sich aber auch in einem weiteren Wahlgang nicht durchsetzen. Zunächst war keinerlei Lösung in Sicht für die verfahrene Situation, die den Kongress ins Chaos gestürzt hatte. Ein Appell des Ex-Präsidenten Donald Trump an seine Parteikollegen, das Drama zu beenden und McCarthy ihre Stimme zu geben, verhallte ungehört. US-Präsident Joe Biden nannte das Wahldebakel "peinlich".

