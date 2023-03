(Meldung ergänzt mit Auswirkung auf Flughafen Zürich im 3. Abschnitt nach dem Lead) - Hunderte Ausfälle und Verspätungen: An mehreren deutschen Flughäfen kam der Luftverkehr am Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Grund waren Warnstreiks in gleich mehreren Bereichen.

13.03.2023 16:02