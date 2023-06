(Berichtigt im 2. Absatz, dass es um die in Flussrichtung rechte rpt rechte Seite des Dnipro geht, nicht die linke Seite.) - Im von Russland besetzten Teil der Südukraine ist nach Angaben beider Kriegsparteien ein grosser und wichtiger Staudamm nahe der Front schwer beschädigt worden. Kiew und Moskau machten sich am Dienstagmorgen gegenseitig für den Vorfall in der Region Cherson mit potenziell gravierenden Folgen verantwortlich. Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte mit, die russischen Besatzer hätten den Damm in der Stadt Nowa Kachowka gesprengt. Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, innerhalb von fünf Stunden könne der Wasserstand eine kritische Höhe erreichen.

06.06.2023 10:47