Bundeskanzler Olaf Scholz wird als einer von mehr als 50 Staats- und Regierungschefs am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teilnehmen. Motto der Jahrestagung in der kommenden Woche ist "Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt", wie das Forum am Dienstag mitteilte. Angesichts der multiplen derzeitigen Krisen sei eine stärkere Kooperation von Politik und Wirtschaft Voraussetzung für einen starken und dauerhaften Wirtschaftsaufschwung, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab. "Gleichzeitig muss erkannt werden, dass die wirtschaftliche Entwicklung widerstandsfähiger und nachhaltiger gestaltet werden muss und niemand zurückgelassen werden darf."