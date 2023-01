Die Bewegung verurteile die Rolle der reichsten ein Prozent in der Ausbeutung von armen Ländern und Arbeiterinnen und Arbeitern auf der ganzen Welt sowie die Rolle von multinationalen Konzernen in der Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden, hiess es. "Debt for Climate" fordert von den Reichen, ihre Klimaschulden zu bezahlen.