Falls das Volk im Juni die Mindeststeuerreform annimmt, wird die Schweiz diese umsetzen, auch wenn die USA dies nicht tun. Das kündigte Karin Keller-Sutter am Mittwoch am WEF in Davos an. In jedem Fall werde die weltweite Umsetzung der Steuer kompliziert, sagte die Bundesrätin.

18.01.2023 15:55