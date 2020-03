Die Gesellschaft empfiehlt den Aktionären allerdings, auf eine persönliche Teilnahme zu verzichten. Wegen der aktuellen Situation in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus werde den Aktionären "nachdrücklich" empfohlen, von einer persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung abzusehen und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, hiess es in einer Mitteilung. Zudem habe der Verwaltungsrat entschieden, auf einen Apéro vor und nach der Veranstaltung zu verzichten.

(AWP)