Das Verfahren habe noch nicht begonnen und werde wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen, sagte Ducrey. "Das Verfahren beginnt erst, wenn die UBS die Zusammenschlussmeldung eingereicht hat." Am Schluss werde die Finma einen Entscheid sprechen - verbieten könne sie die Übernahme allerdings nicht mehr, da sie den Vollzug am Sonntag bereits genehmigt habe.