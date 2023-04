Diese Vorabklärungen wurden nun eingestellt. Zwar bestünden Anhaltspunkte, dass Nivarox im geprüften Zeitraum über eine marktbeherrschende Stellung im Markt für in der Schweiz hergestellte Assortimente verfügt habe, schreibt die Weko in dem auf ihrer Webseite veröffentlichten Bericht. Die Westschweizer Zeitung "Le Temps" berichtete am Samstag zuerst darüber.