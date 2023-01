Die Umwandlung von Erst- in Zweitwohnungen wird im Bundesgesetz über Zweitwohnungen nicht beschränkt. Schweizweit könnten so von rund 80'000 Erstwohnungen in touristischen Destinationen 32'000 umgenutzt und mit hohem Gewinn verkauft werden, wie die FHGR in ihrer Studie vom Mittwoch schrieb. Von dieser Möglichkeit werde rege Gebrauch gemacht, schrieb die "Südostschweiz" am Donnerstag.