Im westfranzösischen Bordeaux haben Hunderte Winzer für Stilllegungsprämien und Staatshilfen demonstriert, um die Überproduktion in der Weinregion zu beenden. Mit Traktoren und Transparenten zogen die Bauern am Donnerstag vor die Regionalverwaltung, wie der Sender France Bleu berichtete. Unter anderem geht es den Winzern um eine Prämie von 10 000 Euro je Hektar, wenn sie die Weinreben herausreissen, um etwas anderes anzubauen. Es gebe eine Überproduktion, der Weinkonsum in Frankreich sei zurückgegangen und die Preise gesunken, hiess es.

26.01.2023 15:18